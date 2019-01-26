Hollanda’da camilere yönelik saldırıların artması korkuttu

Hollanda'da Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, artan İslam düşmanlığı sonucu belediye meclisine İslami kuruluşların ve camilerin korunacağı yönünde bir mektup gönderdi.

Hollanda'da artan İslam düşmanlığı ülkedeki camilere olan saldırıların artması korku oluşturdu. Başkent Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halseme ise Hollanda'nın Amsterdam kentinde camilere ve İslami kuruluşlara olası saldırılara karşı güvenlik önlemi aldı. Halseme, belediye meclisine gönderdiği mektupta, başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını ifade etti.

Mektupta, İslami kuruluşlar ve camilerin korunması için kısa sürede gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını dile getiren Halsema, önlemlerin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Başkan Halseme, "Camileri Yahudi kurumları kadar yoğun bir şekilde güvence altına alacağım. Cami ve İslami kuruluşlara bir saldırı gerçekleşme ihtimalini göz ardı edemem" dedi.

Kaynak: İHA