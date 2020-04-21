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Hollanda’da ligler eylül ayından önce başlamayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, korona virüs salgını nedeniyle liglerin eylül ayından önce başlamasının zor olduğunu açıkladı.

Hollanda’da ligler eylül ayından önce başlamayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, korona virüs salgını nedeniyle liglerin eylül ayından önce başlamasının zor olduğunu açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Hollanda'dan flaş bir açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede liglerin eylül ayından önce başlamayacağını söyledi.

Hollanda'da ligler 25. haftada virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Ligde Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA




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