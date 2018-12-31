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Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye...

Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda bomba paniği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.

DHA


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