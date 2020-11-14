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  3. Hollanda'da skandal! Okuldaki haritada Türkiye, parçalanmış gösterildi

Hollanda'da skandal! Okuldaki haritada Türkiye, parçalanmış gösterildi

Hollanda'daki bir okulda yer alan haritada Türkiye'nin bölünmüş halde gösterilmesi tepkilere neden oldu. Söz konusu harita Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu'nun girişimleri sonrası kaldırılırken okul yetkilileri haritayı değiştirdi.

Hollanda'da skandal! Okuldaki haritada Türkiye, parçalanmış gösterildi

Türkiye düşmanlığının ayyuka çıktığı ülkelerden olan Hollanda'da çok tepki çeken bir olay yaşandı. Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı. 

TÜRK VEKİL BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Hollanda'daki skandal! Okuldaki haritada Türkiye, parçalanmış gösterildi

HATA DÜZELTİLDİ

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

HARİTAYI İYİ DEĞERLENDİREMEMİŞ 

Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.   

Hollanda'daki skandal! Okuldaki haritada Türkiye, parçalanmış gösterildi

Tunahan Kuzu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Tunahan Kuzu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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