Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 142 ölüm

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 142 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 601'e yükseldi.

Hollanda'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 142 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 601'e yükseldi. Son bir günde 1140 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 31 bin 589'a ulaştı.

Kaynak: DHA