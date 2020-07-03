Hollanda'da yaklaşık 4 ay aradan sonra camilerde ilk cuma namazı kılındı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 11 Mart'tan itibaren toplu ibadetlere ara verilen camilerde, normalleşme adımları çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.



Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı (HDV) Mevlana Camisi'nde Müslümanlar yaklaşık 4 ay sonra yeniden cuma namazını kıldı.



Camide HDV tarafından oluşturulan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik kuralları uygulandı. Yönetmelikte seccadelerin evden getirilmesi, maske takılması, cemaat arasında sosyal mesafe uygulanması, abdesthanelerin kapalı kalması, camiye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi kurallar yer alıyor.

Mevlana Cami Başkanı Ömer Biçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren camide bazı tedbirler de alarak cemaatle namaz kılmaya başladıklarını söyledi.

Biçen, "Rezervasyonlar yapıldı ve girişte cemaatin isimlerini ve telefon numaralarını kaydettik. Yanında getiremeyen cemaatimiz için seccadeleri ve maskeleri hazır tuttuk. Dezenfekte ilacını girişte bulundurduk. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak mesafeli bir şekilde namazımızı kıldık. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam eder ve 1 Eylül'den sonra bu durumun tamamen biteceğini umuyoruz." dedi.

Hakan Kartal da, "Bugün cemaati özlediğimizi anladık. Şükür olsun Rabb'imize tekrar cami ve cemaatimize kavuştuk. İnşallah tekrar bu imtihanı yaşamayız ve cemaat olarak camimizden uzak kalmayız." dedi.

Bazı camilerde ise kapasiteden dolayı cuma namazı iki seferde kılınırken cuma namazını kılmak isteyenler önceden cami derneklerini arayarak kayıt yaptırdı.





Kaynak: AA