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  3. Hollanda'dan Çorum'a postayla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

Hollanda'dan Çorum'a postayla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’a gönderilen uyuşturucu madde, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

Hollanda'dan Çorum'a postayla gönderilen uyuşturucu polise takıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda'dan posta yoluyla Çorum'un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti. Narkotimler bunun üzerine operasyon düzenlemesinin ardından Dodurga’da içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramada 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ithal etme” suçundan Osmancık Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ülkenin geleceği olan gençleri zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceğinin vurgusunu yaptı.

Hollanda'dan Çorum'a postayla gönderilen uyuşturucu polise takıldı


 

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