Hollanda'dan getirilen 348 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

HOLLANDA'dan getirilen 2'si çocuk 348 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirilen, aralarında öğrenciler ve 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a getirildi. 348 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüslerden inen vatandaşlara yurt personeli Türk bayrağı dağıttı. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Kaynak: DHA