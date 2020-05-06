Hollanda’dan getirilen 349 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Denizli'ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan 349 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı. Gece saatlerinde 158 vatandaş yurttan alkışlarla çıkış yaparken, geri kalanların ise yarın öğlen saatlerine kadar memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen ve farklı illerde ikamet eden 349 Türk vatandaşı Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. 14 gün boyunca tek kişilik odalarda kalan vatandaşların karantina süreci tamamlandı. Vatandaşlardan Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde ki kentlerde oturan 158'i gece saatlerinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Alkışlarla yolcu edilen vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına göre otobüslere bindirilerek, ateş ölçümleri yapıldı. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, otobüslere binene vatandaşlara evlerine gittikleri zaman karantina ve izolasyona dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak kendilerine maske dağıttı

"Asıl özgürlük sağlıklı yaşamaktır"

14 günlük karantinayı tamamlayarak memleketine doğru yola çıkan Cemal Uçurum, "14 gün kaldık. Çok memnunduk. Her şey güzel oldu. Vatanımıza milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

35 yıllık profesyonel müzisyen Ertan Tekin ise konser için gittiği Hollanda'da salgın dolayısıyla iptal edilen uçuşlardan dolayı yurda dönemediğini belirterek, "Asıl özgürlük sağlıklı yaşamaktır. Çok düzgün bir şekilde getirildik ve ağırlandık. Her gün iki kez ateş ölçümü yapıldı. Arkadaşların kahvaltı ve yemeklerde güler yüzlü olmaları çok güzeldi. Sağlık olmayınca hiçbir zaman özgür değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ege bölgesi ve civarındaki kentlerde yaşayan 191 vatandaşın ise sabah kahvaltısının ardından uğurlanacağı öğrenildi. Uğurlamada polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA