Hollanda'yı deviren A Mili Takım, Norveç'le karşılaşacak! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Futbolda milli araç arası yeniden geldi. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan Estadio La Rosaleda Stadyumunda oynancak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MİLLİLER, PORTAKALI YENEREK MORAL BULDU

Milli takım ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan konuk ettiği Hollanda'yı Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 4-2 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapmıştı.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL İLK'LER

Norveç'in Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Svenssson, Strandberg, Ajer, Meling, Berg, Midtsjo, Thorsby, Odegaard, Elyounoussi, Sörloth, Haaland.

Türkiye'nin Norveç maçındaki muhtemel ilk 11'i ise şöyle: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Burak Yılmaz.