Hollywood ABD Başkanı Trump'ın hedefinde!

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık sorununa ilişkin konuştu ve Hollywood'u eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hollywood ile çalışanları "elit" bulmadığını söyledi ve elitlerin "arkasından gidilen" kişiler olduğunu söyledi.

Trump, Hollywood'da üretilen filmleri de eleştirerek, "Yaptıkları birçok türde film, ülkemiz için gerçekten tehlikeli. Hollywood'un yaptığı işler, ülkemize büyük zarar veren işler. Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarında spesifik olarak bir film veya kişiyi hedef almayan Trump, kendisine yöneltilen "ırkçı" suçlamasını kabul etmediğini vurguladı.

Başkanlık görevinden önce uzun yıllar televizyon dünyasında programlar yapan Trump, bazı Hollywood yıldızları tarafından şiddetle eleştiriliyor ve "ırkçı" olarak nitelendiriliyor.