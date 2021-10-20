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Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

Film senaryosu gibi boşanma davası İstanbul'da yaşandı! Karısı tarafından bilgisayarına casus program yüklendiğini fark eden eş eve gizli kamera ve ses sistemi kurdu. Koca yaşadıkları kavganın ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sundu.

Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

Olay İstanbul'da gerçekleşti. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Canan B. kocasının bilgisayarına casus program yükledi. Eşinin yüklediği casus programını fark eden koca da karısını dinlemeye aldı ve eve gizli kamera sistemi kurdurdu.

Casusluk filmlerini aratmayacak olaylara sahne olan ilişki, tartışmalarla devam etti. Tartışma sonrasında  Hasan B. kendisine ağır küfürler sarf eden eşi Canan B.'ye şiddet uyguladı.

Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA BULUNDU

Canan B. gördüğü şiddet üzerine kocasına boşanma davası açtı. Eşinin ağır kusurlu olduğunu belirten kadın, maddi-manevi tazminat davası açtı ve nafaka talebinde bulundu. Eşinin bu isteklerine karşı Hasan B., karısının bilgisayarına casus yazılım yüklediğini ve fiziksel şiddetin gerçekleştiği olayda da kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu vurgulayarak ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak gösterdi. Ayrıca eşinin hakaretlerini duyan 3. kişileri de tanık olarak mahkemede sundu. 

Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

ERKEK FAZLA KUSURLU

Kararı veren Aile Mahkemesi, Hasan B.'nin delil olarak getirdiği ses kayıtlarının hukuki geçerliliğinin bulunmadığını belirtti. Karısına şiddet uygulayan erkeğin fazla kusurlu olduğunu ifade ederek boşanmalarında karar kıldı.

Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

YARGITAY SON KARARI VERDİ

Hasan B.'nin tazminat ve nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Ancak koca eşinin daha fazla kusurlu olduğunu öne sürerek mahkemenin kararını temyize götürdü. Dava Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde duruşmalı olarak görüldü. Kadının bilgisayara casus program yüklediği belirtildi. Kocanın delil olarak sunduğu ses kayıtlarının hukuken geçerli olmamasıyla ilgili herhangi bir hatanın bulunmadığı ifade edildi. Boşanmaya neden olan şiddet olayında da kocanın fazla kusurlu olmasında bir yanlış bulunmadığına karar veren 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı.

Hollywood filmlerini aratmayacak boşanma davası! Casus programlarından gizli kameralara kadar...

FİLM SENARYOLARINI ANIMSATTI

Yaşanılan olaylar akıllara bir filmin senaryosunu hatırlattı. 2005 yapımı başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı Mr&Mrs Smith filmi. Karı ve kocanın gizli ajan oldukları filmde ikisi de birbirlerinin mesleklerini bilmiyorlar ve aralarında türlü entrikalar geçiyor.

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