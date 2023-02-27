Holmar Orn Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Holmar Orn Eyjolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Holmar Orn Eyjolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Holmar Orn Eyjolfsson 6 Ağustos 1990 tarihinde Saudarkrókur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Holmar Orn Eyjolfsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Holmar Orn Eyjolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Holmar Orn Eyjolfsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Holmar Orn Eyjolfsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holmar_eyjolfsson/

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Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Holmar Orn Eyjolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Holmar Orn Eyjolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Holmar Orn Eyjolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında HK Kópavogs

16 Temmuz 2008 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2009 yılında West Ham Res.

1 Ekim 2009 yılında Cheltenham

1 Kasım 2009 yılında West Ham Res.

1 Ocak 2010 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2010 yılında West Ham Res.

1 Temmuz 2011 yılında Bochum

10 Ağustos 2014 yılında Rosenborg

1 Ocak 2017 yılında Maccabi Haifa

1 Eylül 2017 yılında Levski Sofia

1 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2018 yılında Levski Sofia

19 Eylül 2020 yılında Rosenborg

17 Şubat 2022 yılında Valur

Holmar Orn Eyjolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Holmar Orn Eyjolfsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Holmar Orn Eyjolfsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tindastóll (1995-1997), HK Kópavogs (1997-2007)

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

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