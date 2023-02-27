Holmar Orn Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Holmar Orn Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Holmar Orn Eyjolfsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Holmar Orn Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Holmar Orn Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Holmar Orn Eyjolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Holmar Orn Eyjolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Holmar Orn Eyjolfsson 6 Ağustos 1990 tarihinde Saudarkrókur şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Holmar Orn Eyjolfsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Holmar Orn Eyjolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Holmar Orn Eyjolfsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Holmar Orn Eyjolfsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holmar_eyjolfsson/

Holmar Orn Eyjolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Holmar Orn Eyjolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Holmar Orn Eyjolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Holmar Orn Eyjolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında HK Kópavogs

16 Temmuz 2008 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2009 yılında West Ham Res.

1 Ekim 2009 yılında Cheltenham

1 Kasım 2009 yılında West Ham Res.

1 Ocak 2010 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2010 yılında West Ham Res.

1 Temmuz 2011 yılında Bochum

10 Ağustos 2014 yılında Rosenborg

1 Ocak 2017 yılında Maccabi Haifa

1 Eylül 2017 yılında Levski Sofia

1 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2018 yılında Levski Sofia

19 Eylül 2020 yılında Rosenborg

17 Şubat 2022 yılında Valur

Holmar Orn Eyjolfsson kimdir

Holmar Orn Eyjolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Holmar Orn Eyjolfsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Tindastóll (1995-1997), HK Kópavogs (1997-2007)

Holmar Orn Eyjolfsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Holmar Orn Eyjolfsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi