Holmiyum ne demek, TDK'ya göre Holmiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Holmiyum ne demek? Holmiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi holmiyum kelimesi. Peki holmiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre holmiyum nedir, holmiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOLMİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Holmiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Holmiyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre holmiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94 olan, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde, az bulunan bir element (sembolü Ho)

