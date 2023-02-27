Holsen Cubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holsen Cubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Holsen Cubas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Holsen Cubas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Holsen Cubas 11 Temmuz 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Holsen Darwin Cubas Pejerrey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Holsen Cubas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Holsen Cubas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Holsen Cubas'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Holsen Cubas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holsen_cubas_11/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100006575867382

Holsen Cubas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Holsen Cubas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Holsen Cubas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Holsen Cubas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Universitario

Holsen Cubas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Holsen Cubas şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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