Dünya liglerinde hafta içi kupa mesaisi yaşanıyor. Kulüplerin lig maçlarına göre daha rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği kupa maçları, futbol ve iddia sevenlerin takibine girmeyi başarıyor. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Bundesliga'nın bir alt ligi olan Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek. Almanya DFP Kupası 1. Tur mücadelesinin merak edilen tüm sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HOLSTEIN KIEL-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Kiel'da Holstein Stadyumu'nda gerçekleşecek. 13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'de başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Bayern Münih maçını, bu akşam saat 22.45'de Spor Smart ve Nesine.com'dan izleyebilirsiniz.