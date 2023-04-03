Homi Kato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Homi Kato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Homi Kato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Homi Kato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Homi Kato 12 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Homi Kato Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Homi Kato'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Homi Kato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Homi Kato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Homi Kato şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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