Homoseksüel ne demek, TDK'ya göre Homoseksüel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homoseksüel ne demek? Homoseksüel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homoseksüel kelimesi. Peki homoseksüel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homoseksüel nedir, homoseksüel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOMOSEKSÜEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homoseksüel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Homoseksüel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre homoseksüel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş cinsel

