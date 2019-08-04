Honaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki motosikletliye ardından elektrik direğine çarptı. Olay yerinde kalbi durup, hayata döndürülen motosikletli Ömer Sağlam, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Enver Çaylak ise tedaviye alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Aşağıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Çaylak'ın kulladığı 03 LV 185 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, yol kenarında duran Ömer Sağlam'ın 15 AP 175 plakalı motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Sağlam, yol kenarına savruldu. Otomobil ise elektrik direğine çarparak, durdu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Sağlam, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Motosiklet sürücüsü Sağlam ile kazada yaralanan otomobil sürücü Çaylak, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Enver Çaylak'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA