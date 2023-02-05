Honda Civic 2023 güncel fiyat listesi | Sıfır Civic fiyatları ne kadar, kaç para?

Sıfır otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle Honda markasının sevilen modeli Civic'lerin güncel fiyat listesi çokça merak ediliyor. Bizler de internet arama motorlarında araştırma yapanlar için Sıfır Civic fiyatları ne kadar, kaç para? sorusunun yanıtına cevap arıyor. Bu kapsamda Honda Civic 2023 güncel fiyat listesi haberimizde...

HONDA CİVİC 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Eco Otomatik vites 2022

Premium: 897 bin TL

Elegance: 893 bin TL

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Executive + : 1 milyon 65 bin TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik vites 2022

Elegance: 964 bin 500 TL

Executive +: 1 milyon 53 bin 500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Eco Otomatik vites (2023)

Premium: 942 bin TL

Elegance: 1 milyon 33 bin TL

Executive + : 1 milyon 118 bin 500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik vites (2023)

Elegance: 1 milyon 13 bin TL

Executive +: 1 milyon 106 bin 500 TL

SIFIR CİVİC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ PARA?

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Aralık: 838 bin 500 TL

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2023 Ocak: 870 bin 500 TL

2023 Şubat: 942 bin TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

2022 Aralık: 916 bin TL

2023 Ocak: 954 bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 033 bin TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Aralık: 992 bin TL

2023 Ocak: 1 milyon 33 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 118 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Aralık: 898 bin 500 TL

2023 Ocak: 936 bin TL

2023 Şubat: 1 milyon 013 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

2022 Aralık: 981 bin 500 TL

2023 Ocak: 1 milyon 22 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 106 bin 500 TL