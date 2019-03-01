Honda'dan Civic ve CR-V için mart ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda, 2018 yılında dünyada en çok satılan modeller arasında yer alan Civic ve CR-V için mart ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın mart ayı kampanyası kapsamında, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V ve teknolojisi ile segmentinde fark yaratan Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi sunuluyor.

Güvenliği ile EuroNCAP testlerinden 5 yıldızla ödüllendirilen ve dünyanın en çok satan SUV’u olma başarısını taşıyan CR-V için Honda, mart ayı boyunca 100 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.

Şık tasarımı, heyecan verici donanımları, güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı ve üstün konfor seviyesi ile heyecan uyandıran CR-V’ye cazip fırsatlarla sahip olmak için Honda bayilerine uğramak yeterli olacak.

Geçen yıl dünyanın en çok satılan üçüncü modeli olan Civic için de mart ayında özel alım fırsatları bulunuyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan’ın benzinli ve Elegance ECO versiyonunda 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Benzinli Civic Hatchback’te de 30 bin TL’ye kadar yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor.

Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG’li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL’ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.





Kaynak: AA