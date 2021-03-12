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Honduras'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Honduras'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Honduras'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Honduras'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Honduras'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Honduras'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Honduras, Orta Amerika'da bir demokratik cumhuriyettir. Britanya Hondurası'ndan farklı olarak İspanyol Hondruras'ı olarak da bilinir. Batısında Guatemala, güneybatısında El Salvador, güneydoğusunda Nikaragua bulunur.

Honduras'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Honduras, 8385072 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 96. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0011 olduğu görülmektedir.

Honduras'ın Müslüman Nüfus sayısı 11000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Honduras'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Honduras'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Honduras'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Honduras'ın yüz ölçümü 112161  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Honduras'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 200  km²    Karasal Alan : 111890 km²

Honduras'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Honduras'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Honduras'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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