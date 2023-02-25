Hong Gui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hong Gui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hong Gui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hong Gui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hong Gui 18 Ocak 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 桂宏 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hong Gui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hong Gui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hong Gui'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hong Gui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hong Gui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hong Gui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hong Gui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla FC C

1 Ocak 2015 yılında Utrera

30 Haziran 2015 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında HB FC Res.

25 Şubat 2016 yılında HB CFFC

24 Ocak 2019 yılında GZ R&F

20 Mayıs 2020 yılında GZ Hengfeng

31 Aralık 2020 yılında GZ City

4 Şubat 2021 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Hong Gui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hong Gui şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Hong Gui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 24 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.