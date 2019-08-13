Hong Kong protestolarıyla Asya piyasaları düştü

Hong Kong'da reform ve şeffaflık talepleriyle devam eden protestoların oluşturduğu gerilimlerle Asya hisselerinde düşüş eğilimi izlendi.

Asya piyasalarında söz konusu protestoların yanında ABD ve Çin arasındaki ticari belirsizlik de etkili oldu.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

- Shanghai Composite yüzde 0.71,

- Shenzhen Composite yüzde 0.95

- Nikkei 225 yüzde 1.11,

- Hang Seng yüzde 1.93,

- Kospi yüzde 0.8,

- S&P/ASX 200 yüzde 0.25 düştü.

Dolar Japon yeni karşısında yüzde 0.04 düşüşle 105.2555 yenden, yuan karşısında da 7.1043 yuandan işlem gördü.

Bunun yanında, altın fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,523.5 dolardan işlem gördü.

DHA