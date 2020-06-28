Hong Kong’da Ulusal Güvenlik Yasası’na karşı sessiz protesto

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki gösteren protestocular sessiz yürüyüş düzenledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Ulusal Güvenlik Yasasına karşı öfke dinmiyor. Hong Kong'da yüzlerce kişi söz konusu yasaya karşı tepki amacıyla bugün bir araya gelerek, sessiz protesto gerçekleştirdi. Göstericiler polis eşliğinde slogan atmadan sessiz bir şekilde Mong Kok bölgesine yürüdü. Protestoculardan 25 yaşındaki Esther, "Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı çıkmak için buradayım" ifadelerini kullandı. Esther, "Bu son savaş değil, yasalara karşı uzun vadeli bir direniş var" dedi. Ulusal güvenlik kanunları, Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesi tarafından 3 gün süren toplantılarda görüşüldü. Yasanın Haziran sonundan önce kabul edilmesi bekleniyor. Ancak tasarı, henüz kamuya açıklanmadı.

Öte yandan, 28 Mayıs'ta yıllık meclis toplantılarının kapanış oturumunda yapılan oylamada, Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunması için bir yasal sistem ve icra mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı 1'e karşı 2 bin 878 oyla kabul edildi. Onaylanan kararla Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesine Hong Kong'da ayrılıkçılık, hükümeti devirme teşebbüsü, terörizm ve dış güçlerle iş birliği gibi eylemlerin yasaklanmasını ve cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkartma yetkisi verilmiş oldu.

Karar, Hong Kong yönetiminin ulusal güvenliğini korumak için yeni kurumlar oluşturması ve gerektiği takdirde Çin anakarası kurumlarının kentte faaliyet göstermelerine müsaade etmesini öngörüyor.

Kaynak: İHA