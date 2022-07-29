Hong Kong'daki Mirror konserinde korkunç kaza! Dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Hong Kong'da dün akşam güzel bir şekilde devam eden Mirror grubunun konseri bir anda faciaya döndü. Çok sayıda dansçının bulunduğu ve konsere gelen vatandaşların da eşlik ettiği konserde oldukça yüksek bir yerde duran deva ekranın bir anda olduğu yerden düşmesi sonucu sahnede dans eden 2 dansçı ağır olarak yaralandı.

AĞIR YARALANDILAR

Kaza anına ait görüntülerde LED ekranın bir dansçının tam üzerine düştüğü ve ardından devrilirken başka bir dansçıya çarptığı görülürken, seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu. Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçılar Anson Lo ve Edan Lui Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

SEYİRCİLER ŞOKA GİRDİ

Yapılan açıklamalarda bir dansçının durumunun ağır olduğu diğerinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı. konserde olay yaşanması sonrası seyircilerden de şoka girenlerin olduğu bildirildi.