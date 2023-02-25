Hong Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hong Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hong Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hong Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hong Li 16 Ocak 1993 tarihinde Changchun, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 历鸿 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hong Li Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hong Li'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hong Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hong Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hong Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hong Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Laochenggen

31 Aralık 2013 yılında Changchun Res.

14 Temmuz 2017 yılında CC Yatai

26 Şubat 2018 yılında ZJ Yiteng

10 Haziran 2020 yılında KM Z.H. Shipman

11 Nisan 2021 yılında SX Chang'an At.

9 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

Hong Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hong Li şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.