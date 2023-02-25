Hongbo Yin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hongbo Yin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hongbo Yin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hongbo Yin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hongbo Yin 30 Ekim 1989 tarihinde Changchun, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 尹鸿博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hongbo Yin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hongbo Yin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hongbo Yin'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hongbo Yin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hongbo Yin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hongbo Yin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hongbo Yin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında GD Sunray Cave

13 Ocak 2013 yılında HN Jianye

12 Ocak 2017 yılında HB CFFC

31 Temmuz 2019 yılında HB FC Res.

24 Temmuz 2020 yılında HB FC

11 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Hongbo Yin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hongbo Yin şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Hongbo Yin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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