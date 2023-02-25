Honglin Dong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Honglin Dong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Honglin Dong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Honglin Dong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Honglin Dong 15 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 董洪麟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Honglin Dong Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Honglin Dong'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Honglin Dong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Honglin Dong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Honglin Dong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Honglin Dong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında DL Yifang

1 Şubat 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

30 Mayıs 2022 yılında CC Yatai

Honglin Dong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Honglin Dong şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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