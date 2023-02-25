Honglue Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Honglue Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Honglue Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Honglue Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Honglue Zhao 4 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵宏略 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Honglue Zhao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Honglue Zhao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Honglue Zhao'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Honglue Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Honglue Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Honglue Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Honglue Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2014 yılında DL Aerbin

26 Şubat 2015 yılında TJ Teda

1 Ocak 2016 yılında Tianjin JMT Res

15 Temmuz 2016 yılında TJ Teda

26 Şubat 2021 yılında WH FC

26 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Honglue Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Honglue Zhao şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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