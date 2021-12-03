   Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor, Huawei'n alt markası olarak kurulmuştu. Fakat ABD'nin bitmek bilmeyen yaptırımlarının ardından Çinli bir konsorsiyuma satışı gerçekleşti. Yoluna bağımsız bir şekilde devam eden Honor'ın bu satışından avantajlı çıkan müşterileri oldu. Bu değişiklik ile kullanıcıları tekrar Google Mobil Servisleri'ne erişim sağlayabildi. (Huawei ABD ile aralarındaki çekişmeden dolayı Google Mobil Servisleri'ni kullanmıyor.) Honor bu gelişmelerin ardından çok beklenen Honor 60 ve Honor 60 Pro modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cihaz amiral gemisi segmentinde yer alıyor ve oldukça fazla özellik vaadediyor. Bu bağlamda, Honor 60 Pro ve Honor 60 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

HONOR 60 ÖZELLİKLERİ

Honor 60'da Qualcomm Snapdragon 778G model güçlü bir işlemci bulunuyor. 6nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli işlemci grafik ihtiyacını Adreno 642L GPU ile gidermekte. Honor 60'ın 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleri bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ve Magic UI 5.0 kullanıcı arayüzü cihazda yer almakta.

Cihazda Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekranı ve 10 noktaya kadar destekleyen çoklu dokunma sistemi bulunuyor. 120Hz yenileme hızını destekleyen yuvarlak köşe tasarımına sahip bu ekran DCI-P3 renk gamını kullanıcılara sunmakta.

Honor 60 telefonunun arka kısmında 108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısmında ise yapay zekayı destekleyen 32 Megapiksel özçekim kamerası konumlanmış durumda. Telefonda 4800 mAh Lityum Polimer pil kullanılmış. 66W Süper Hızlı Şarj teknolojisiyle hızlı bir şekilde şarj olmaktadır.

HONOR 60 FİYATI

Honor 60 modelinin Türkiye'de de satışa çıkarılacağı tahmin ediliyor. 2.699 Yuan (vergisiz en az 5.642,79 Türk Lirası) başlangıç fiyatına sahip durumda.

İşlemci 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G

Adreno 642L GPU Ekran 6.67 inç, Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 10 noktaya kadar destekleyen çoklu dokunma, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı Bellek 8GB ve 12GB RAM Depolama 128GB ve 256GB dahili hafıza Batarya 4800 mAh, 66W Süper Hızlı Şarj Arka kamera 108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü Ön kamera 32 Megapiksel Bağlantı 5G Diğer Bluetooth 5.2, 2.4GHz ve 5GHz, Ekran altı parmak izi, NFC, USB Type-C 2.0

HONOR 60 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 60 serisinin üst seviye modeli olan Honor 60 Pro; Adreno 642L GPU’yu da bünyesinde barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci kullanan cihaz 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama kombinasyonlarıyla piyasaya çıkacak. Amiral gemisi telefon Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 işletim sisteminden güç almakta.

Cihazın arka kısmında 108 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera + 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısmında ise f/2.4 diyafram açıklığını destekleyen 50 Megapiksel kamera bulunduran Honor 60 Pro, 10x dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip.

Ekran özellikleri konusunda da cihazda Honor 60 modelinden çok bir farklılık bulunmuyor. Full HD+ 2652 x 1200 piksel çözünürlük sunan 6.68 inç OLED panel ile kutudan çıkıyor. 120Hz yenileme hızını destekleyen ve dört kavisli tasarımı yuvarlak köşe tasarımına sahip olan bu ekranda da DCI-P3 renk gamı yer almakta.

Cihazda 66W Süper Hızlı Şarj destekli 4800 mAh Lityum Polimer batarya bulunuyor.

HONOR 60 PRO FİYATI

Honor 60 Pro fiyatları şu şekilde:

8GB RAM + 256GB depolama: 3,699 yuan (vergisiz en az 7.726,39 Türk Lirası)

12GB RAM + 256GB depolama: 3,999 yuan (vergisiz en az 8.378,61 Türk Lirası)