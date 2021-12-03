Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadına şiddet için farkındalık etkinliği! Vatandaşlara rozet ve broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldıPeaky Blinders 6.sezon ne zaman çıkacak, yayınlanacak?Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktıAlişan yıllar sonra setlere dönüyor! O dizide rol alacağının müjdesini verdi!ATV canlı yayın Müge Anlı izle bugün 3 Aralık 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YouTubeKaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor?Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisiİçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladıÜmraniyespor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Huawei çatısı altından ayrılan Çin markası teknoloji şirketi Honor, bir süre önce gerçekleştirdiği bir tanıtım etkinliğinde merakla beklenen 'Honor 60' akıllı telefon serisini takipçilerine sundu. Honor 60 serisinin çıkışını bekleyen müşteriler telefonun özelliklerini ve fiyatını merak ediyorlar. Peki, Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? işte detaylar...

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor, Huawei'n alt markası olarak kurulmuştu. Fakat ABD'nin bitmek bilmeyen yaptırımlarının ardından Çinli bir konsorsiyuma satışı gerçekleşti. Yoluna bağımsız bir şekilde devam eden Honor'ın bu satışından avantajlı çıkan müşterileri oldu. Bu değişiklik ile kullanıcıları tekrar Google Mobil Servisleri'ne erişim sağlayabildi. (Huawei ABD ile aralarındaki çekişmeden dolayı Google Mobil Servisleri'ni kullanmıyor.) Honor bu gelişmelerin ardından çok beklenen Honor 60 ve Honor 60 Pro modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cihaz amiral gemisi segmentinde yer alıyor ve oldukça fazla özellik vaadediyor. Bu bağlamda, Honor 60 Pro ve Honor 60 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

HONOR 60 ÖZELLİKLERİ

Honor 60'da Qualcomm Snapdragon 778G model güçlü bir işlemci bulunuyor. 6nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli işlemci grafik ihtiyacını Adreno 642L GPU ile gidermekte. Honor 60'ın  8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleri bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ve Magic UI 5.0 kullanıcı arayüzü cihazda yer almakta.

Cihazda Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekranı ve 10 noktaya kadar destekleyen çoklu dokunma sistemi bulunuyor.  120Hz yenileme hızını destekleyen yuvarlak köşe tasarımına sahip bu ekran DCI-P3 renk gamını kullanıcılara sunmakta.

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor 60 telefonunun arka kısmında 108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısmında ise yapay zekayı destekleyen  32 Megapiksel özçekim kamerası konumlanmış durumda. Telefonda 4800 mAh Lityum Polimer pil kullanılmış. 66W Süper Hızlı Şarj teknolojisiyle hızlı bir şekilde şarj olmaktadır.

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

HONOR 60 FİYATI

Honor 60 modelinin Türkiye'de de satışa çıkarılacağı tahmin ediliyor. 2.699 Yuan (vergisiz en az 5.642,79 Türk Lirası) başlangıç fiyatına sahip durumda.

   

İşlemci8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G
Adreno 642L GPU
Ekran6.67 inç, Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 10 noktaya kadar destekleyen çoklu dokunma, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı
Bellek8GB ve 12GB RAM
Depolama128GB ve 256GB dahili hafıza
Batarya4800 mAh, 66W Süper Hızlı Şarj
Arka kamera108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü 
Ön kamera32 Megapiksel
Bağlantı5G
Diğer

Bluetooth 5.2, 2.4GHz ve 5GHz, Ekran altı parmak izi, NFC, USB Type-C 2.0

   Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

HONOR 60 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 60 serisinin üst seviye modeli olan Honor 60 Pro; Adreno 642L GPU’yu da bünyesinde barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci kullanan cihaz 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama kombinasyonlarıyla piyasaya çıkacak. Amiral gemisi telefon Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 işletim sisteminden güç almakta.

Cihazın arka kısmında 108 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera + 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısmında ise f/2.4 diyafram açıklığını destekleyen 50 Megapiksel kamera bulunduran Honor 60 Pro, 10x dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip.

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Ekran özellikleri konusunda da cihazda Honor 60 modelinden çok bir farklılık bulunmuyor. Full HD+ 2652 x 1200 piksel çözünürlük sunan 6.68 inç OLED panel ile kutudan çıkıyor. 120Hz yenileme hızını destekleyen ve dört kavisli tasarımı yuvarlak köşe tasarımına sahip olan bu ekranda da DCI-P3 renk gamı yer almakta.

Cihazda 66W Süper Hızlı Şarj destekli 4800 mAh Lityum Polimer batarya bulunuyor.

Honor 60 serisi tanıtıldı! Honor 60 ve Honor 60 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

HONOR 60 PRO FİYATI

Honor 60 Pro fiyatları şu şekilde:

8GB RAM + 256GB depolama: 3,699 yuan (vergisiz en az 7.726,39 Türk Lirası)
12GB RAM + 256GB depolama: 3,999 yuan (vergisiz en az 8.378,61 Türk Lirası)

İşlemci8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G+
Adreno 642L GPU
Ekran6.68 inç OLED, Full HD+ 2652 x 1200 piksel çözünürlük, 10 noktaya kadar destekleyen çoklu dokunma, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı
Bellek8GB ve 12GB RAM
Depolama256GB dahili hafıza
Batarya4800 mAh, 66W Süper Hızlı Şarj
Arka kamera108 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü
Ön kamera50 Megapiksel
Bağlantı5G
DiğerBluetooth 5.2, 2.4GHz ve 5GHz, Ekran altı parmak izi, NFC, USB Type-C 2.0

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT