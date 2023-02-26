Honore Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Honore Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Honore Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Honore Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Honore Gomis 27 Şubat 1996 tarihinde Leona Thiaroye şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Honoré Gomis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Honore Gomis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ariel Sports yapmaktadır. Honore Gomis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Honore Gomis'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Honore Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Honore Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Honore Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Honore Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Sacré-Cœur

31 Ağustos 2018 yılında Hatayspor

1 Ağustos 2019 yılında Ümraniyespor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Menemenspor

15 Şubat 2022 yılında FC Dila

Honore Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Honore Gomis şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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