Hooman Rabizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hooman Rabizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hooman Rabizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hooman Rabizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hooman Rabizadeh 21 Ocak 1999 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da هومن ربیع زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hooman Rabizadeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Hooman Rabizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hooman Rabizadeh'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hooman Rabizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hooman Rabizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hooman Rabizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hooman Rabizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Damash Res.

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2018 yılında Sepidrood U21

19 Ağustos 2018 yılında Sepidrood

22 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

Hooman Rabizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hooman Rabizadeh şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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