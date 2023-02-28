Hoover Crespo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hoover Crespo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hoover Crespo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hoover Crespo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hoover Crespo 7 Ocak 1992 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hoover Saúl Crespo Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hoover Crespo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hoover Crespo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hoover Crespo'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hoover Crespo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hoover Crespo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hoover Crespo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hoover Crespo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2011 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2014 yılında Chavelines

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Dep. Hualgayoc

1 Ocak 2017 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2019 yılında San Cristóbal

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

Hoover Crespo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hoover Crespo şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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