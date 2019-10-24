Hopa’da ’Çiçek Abbas’ filminin unutulmaz minibüsünü canlandıracak

Yeşilçam'ın klasikleri arasında yerini alan "Çiçek Abbas" filmiyle bilinen kırmızı minibüsün aynı modeli Artvin'in Hopa ilçesinde bir antikacı tarafından yeniden yaşatılacak. 22 yıldır hiç çalıştırılmayan 1979 model minibüs, 14 bin kilometrede bütün parçalarının tamamı orijinal.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki antikacı Ulvi Sinan Dişli, Yeşilçam'ın klasikleri arasında yerini alan Şener Şen ve İlyas Salman'ın baş rollerini paylaştığı, "Çiçek Abbas" filminde kullanılan minibüsün aynı modelinin satın alarak dizideki efsane sahneleri canlandırmayı planlıyor.

22 yıldır hiç çalıştırılmamış

5 bin parça antika koleksiyonu ile Hopa'da müze açan Dişli, koleksiyonuna 1979 model kırmızı bir minibüsü de ekledi. 14 bin kilometrede bütün parçaları orijinal olan minibüs, 40 yaşında olup 22 senedir hiç çalıştırılmamış. Antikacı Sinan Dişli, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Osman Durmuş isimli Almanya'da çalışan bir gurbetçiden satın aldığı minibüsün orjinalini bozmadan çalışır hale getirip, "Çiçek Abbas" karakterini yaşatmayı planlıyor.

Aracın bütün parçalarının orjinal olması ilgimi çekti

Antikacı Sinan Dişli, müzeyi ziyaret eden Osman Durmuş isimli bir vatandaşın kendisinde 1979 model bir arabası olduğunu ve uzun yıllardır Almanya'da çalıştığından arabasının bütün orijinal haliyle kaldığını ifade etmesi ardından aracı satın aldığını söyledi.

Araç sadece 14 bin kilometrede olduğunu ifade eden Dişli, "Aracın orjinal hali çok ilgimi çekti. Ben de hiç kimseye ne devlete ne belediyeye ne kaymakamlığa haber vermeden kendi imkanlarımla satın aldım. Bunu önce çalışır bir hale getirip nostalji bir düğün arabası yapmak istiyorum. Yeşilçam'ın klasiklerinden Çiçek Abbas tarzında. Buda tahminen birkaç ay içinde tamamlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA