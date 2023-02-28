Horacio Benincasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Benincasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Benincasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Benincasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Benincasa 11 Nisan 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Horacio Cristian Benincasa Olaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Benincasa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horacio Benincasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Horacio Benincasa'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Horacio Benincasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chebenincasa

http://www.instagram.com/chebenincasa/

Horacio Benincasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horacio Benincasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Horacio Benincasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Benincasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Inti Gas

31 Aralık 2013 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2014 yılında Inti Gas

1 Ocak 2015 yılında Universitario

5 Mart 2019 yılında Real Garcilaso

31 Aralık 2019 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Horacio Benincasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Benincasa şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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