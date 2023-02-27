Horacio Calcaterra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Calcaterra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Calcaterra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Calcaterra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Calcaterra 22 Şubat 1989 tarihinde Correa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Horacio Martín Calcaterra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Calcaterra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horacio Calcaterra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Horacio Calcaterra'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Horacio Calcaterra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/calca_horacio

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http://www.instagram.com/calcaterrahoracio/

Horacio Calcaterra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horacio Calcaterra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Horacio Calcaterra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Calcaterra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2011 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2012 yılında Universitario

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Horacio Calcaterra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Calcaterra şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Horacio Calcaterra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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