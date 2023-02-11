Horacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Ramirez 21 Mart 1984 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Horacio Martín Ramírez Esquivel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horacio Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Horacio Ramirez'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Horacio Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Horacio Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Horacio Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Lanús

1 Ocak 2007 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2008 yılında Atlanta

1 Ocak 2009 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2010 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2010 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2011 yılında Colegiales

1 Temmuz 2012 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2014 yılında Crucero

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia (J)

31 Temmuz 2016 yılında Quilmes

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Almagro

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

3 Ocak 2020 yılında Almagro

1 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Horacio Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Ramirez şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.