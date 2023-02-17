Horacio Tijanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Tijanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Tijanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Tijanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Tijanovich 28 Şubat 1996 tarihinde Villa San Justo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Horacio Gabriel Tijanovich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Tijanovich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horacio Tijanovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Horacio Tijanovich'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Horacio Tijanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horacio Tijanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Horacio Tijanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Tijanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia II

14 Temmuz 2016 yılında Agropecuario

30 Haziran 2017 yılında Gimnasia II

31 Temmuz 2017 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında Gimnasia II

1 Ağu 2018 yılında Gimnasia

10 Temmuz 2021 yılında Platense

27 Ocak 2023 yılında Banfield

Horacio Tijanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Tijanovich şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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