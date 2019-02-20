Horasan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sertifikalarını aldı

Erzurum Horasan ilçe Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi tarafından sürü yönetimi elemanı, aşçı çıraklığı, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi ve ikinci kademe okuma yazma kursu dallarda eğitim gören 120 kursiyer sertifikalarını aldı.

Horasan Fatih ilköğretim okulunda düzenlenen sertifika ve Bayan Fitnes Salonu açılış programına Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, ilçe Garnizon Komutanı Abdullah Şen, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ak apart Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Sevci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Horasan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen "Yürürken Kadınlar Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geçin" projesi kapsamında açılan Fitnes salonunda ilçede 110 bayan aktif olarak projeden yararlanmakta.

Proje Koordinatörlüğünü gerçekleştiren ilçe halk eğitim merkezinde görevli Sirbetullah Karakaş, "Düzenlemiş olduğumuz proje ilçemizde büyük bir rağbet gördü. Tesisimizin imkanlarının daha da genişlemesi için çalışmalarımız sürüyor. İlçe halkından kurslarımıza yoğun ilgi var" dedi.

Kaynak: İHA