Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Kağızman-Karakurt-Horasan karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.

Sarıkamış-Karakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut Horasan-Karakurt-Kağızman yolu ve Horasan-Karakurt-Kars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Baraj su kotunun etki edeceği ilk güzergah 080-02 K.K. No.lu yolun Karakurt-Kağızman arasındaki kesimi olup bu güzergah, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00'da Karayolları ekiplerince kapatılacağından ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA