İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Horasan’da araçlar geri çevriliyor

Horasan’da araçlar geri çevriliyor

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak, tüm araçları Çevreyoluna yönlendirdi.

Horasan’da araçlar geri çevriliyor

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak, tüm araçları Çevreyoluna yönlendirdi.

Erzurum Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Azerbaycan, Kars, Iğdır yolundan ilçe şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak, tüm araçları Çevreyoluna yönlendirdi.

Ayrıca uluslararası geçiş güzergahı olan İran, Ağrı, Erzurum karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında şehir merkezine Ağrı, Kars, Iğdır'dan gelen araçlar alınmıyor.

İlçeden Erzurum'a çıkış yolunda ise polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yapmış olduğu kontrollerle ilçe merkezine de araçların Erzurum yönüne gidişlerine izin verilmiyor.

Kontrollerde ayrıca sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümleri yapıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT