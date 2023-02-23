Horatiu Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horatiu Moldovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Horatiu Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Horatiu Moldovan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Horatiu Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horatiu Moldovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Horatiu Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horatiu Moldovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horatiu Moldovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horatiu Moldovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horatiu Moldovan 20 Ocak 1998 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Horaţiu Alexandru Moldovan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horatiu Moldovan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horatiu Moldovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Horatiu Moldovan'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Horatiu Moldovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horatiu Moldovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Horatiu Moldovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horatiu Moldovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Hermannstadt

18 Şubat 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2018 yılında Energeticianul

31 Aralık 2018 yılında CFR Cluj

13 Şubat 2019 yılında Ripensia

1 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

16 Ocak 2020 yılında Ripensia

10 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

6 Ocak 2021 yılında FC Rapid 1923

Horatiu Moldovan kimdir

Horatiu Moldovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horatiu Moldovan şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Horatiu Moldovan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Horatiu Moldovan nereli

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