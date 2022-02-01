Hörgüç ne demek, TDK'ya göre Hörgüç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hörgüç ne demek? Hörgüç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hörgüç kelimesi. Peki hörgüç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hörgüç nedir, hörgüç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÖRGÜÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hörgüç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hörgüç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı

- Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı



HÖRGÜÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı.

