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Hörgüç ne demek, TDK'ya göre Hörgüç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hörgüç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hörgüç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hörgüç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hörgüç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hörgüç ne demek, TDK'ya göre Hörgüç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hörgüç ne demek? Hörgüç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hörgüç kelimesi. Peki hörgüç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hörgüç nedir, hörgüç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÖRGÜÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hörgüç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hörgüç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı
- Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı

HÖRGÜÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı.

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