Horhor ne demek, TDK'ya göre Horhor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Horhor ne demek? Horhor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi horhor kelimesi. Peki horhor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre horhor nedir, horhor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HORHOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Horhor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre horhor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gür ve ses çıkararak akan su

