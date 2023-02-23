Horia İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horia İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horia İancu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horia İancu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horia İancu 22 Temmuz 1994 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horia İancu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 21 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Horia İancu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Horia İancu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horia İancu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Horia İancu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horia İancu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2016 yılında ACS Berceni

31 Aralık 2016 yılında Ac. Clinceni

21 Temmuz 2017 yılında CSA Steaua

Horia İancu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horia İancu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.