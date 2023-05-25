Horoz dövüşü düzenleyen şahıslara baskın! 117 bin lira para cezası kesildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın düzenlendi. 29 kişiye toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

HOROZ DÖVÜŞÜ DÜZENLEYEN ŞAHISLAR PARA CEZASINDAN KURTULAMADI

Bismil Altıok Mahallesi'nde yer alan Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneğinde horoz dövüşü olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı baskın neticesinde dernek içerisinde bulunan 29 şahsa Kabahatler Kanunu çereçvesinde toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uyguladı.

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DERNEK YÖNETİCİSİ İÇİN ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Dernek içerisinde horoz dövüştürmek üzere özel olarak tasarlanan ringde kanlar içinde dövüşen iki adet horozu geçici olarak muhafaza altına alan polis ekipleri dernek yöneticisi olduğu öğrenilen M.S.K.(39) isimli şahıs hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlattı.

Yaralı olarak ele geçirilen iki adet horoz gerekli muhafaza ve tedavilerinin yapılabilmesi için Bismil İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

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