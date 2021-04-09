9 Nisan Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaDepremzedeler Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na teşekkür etti.Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çektiHayata ilk bakış birincilik getirdi, Burçak bebeğin doğum fotoğrafı online yarışmada birinci olduArapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandıUyuşturucuyla mücadele devam ediyor, Gümüşhane’de 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildiYasakta sokağa çıkma cezası | Hafta sonu sokağa çıkma cezası ne kadar?Yasakta İZBAN çalışıyor mu? Hafta sonu yasakta İZBAN saatleriAmed ne demek, anlamı? Amed neresi?Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Horoz dövüşü yapan 2 kişi polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdi

Horoz dövüşü yapan 2 kişi polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdi

Muğla Fethiye'de polis ekiplerinin horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenledikleri baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı.

Horoz dövüşü yapan 2 kişi polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza kesilirken, polisi görünce dolabın içine saklanan iki şahıs ise polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi'nde bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giderek operasyon düzenledi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 120 bin lira ceza uygulandı. Ekipler tarafından yapılan aramada ele geçirilen 4 horoz Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Operasyonda bir kişinin kaçmaya çalıştığı ve dolabın içine saklanan 2 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Horoz dövüşü yapanlar polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdiler

Horoz dövüşü yapanlar polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdiler

Horoz dövüşü yapanlar polisi görünce saklanmak için dolabın içine girdiler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT