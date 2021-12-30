31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 31 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriYılbaşında emekliye ikramiye var mı 2022? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi?Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590122Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne demek 2021? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, metni| En çok sorulan 10 soruOmicron vakalarında ciddi oranda görülüyor! El ve ayaklara dikkat!Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranıYılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2022 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Horozbina ne demek, TDK'ya göre Horozbina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Horozbina ne demek, TDK'ya göre Horozbina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Horozbina kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Horozbina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Horozbina nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Horozbina kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Horozbina ne demek, TDK'ya göre Horozbina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Horozbina ne demek? Horozbina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi horozbina kelimesi. Peki horozbina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre horozbina nedir, horozbina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HOROZBİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Horozbina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Horozbina kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre horozbina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Horozbinagillerden, kıyılara yakın alglerin içinde yaşayan, sırt yüzgeci tek parça ve uzun, burun ucu yuvarlak, en büyüğü 5 santimetre kadar olan küçük bir balık (Blennius gattorugine)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT