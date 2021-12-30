Horozbina ne demek, TDK'ya göre Horozbina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Horozbina ne demek? Horozbina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi horozbina kelimesi. Peki horozbina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre horozbina nedir, horozbina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOROZBİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Horozbina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Horozbina kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre horozbina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Horozbinagillerden, kıyılara yakın alglerin içinde yaşayan, sırt yüzgeci tek parça ve uzun, burun ucu yuvarlak, en büyüğü 5 santimetre kadar olan küçük bir balık (Blennius gattorugine)

