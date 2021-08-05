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  3. Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: "Dualarınız için minnettarız"

Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: "Dualarınız için minnettarız"

Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi için en ön safhalarda yer alan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un mesajını ünlü şarkıcı Mustafa Sandal paylaştı.

Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: "Dualarınız için minnettarız"

Son olarak TV8'de yayınlanan  Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakteriyle seyirci karşısına çıkan oynayan İbrahim Çelikkol, Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara katıldı. Bu hareketiyle herkes tarafından büyük takdir toplayan oyuncunun,  ön safhalarda hortum taşıyarak alevlerin içine girdiği görüntüleri paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de mesajını paylaştı.

Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

Instagram hesabından Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var" diyerek paylaşan Sandal'ın gönderisi herkesi duygulandırdı.

Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

İşte ünlü şarkıcı Sandal paylaşımı:

"Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" 

Hortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

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